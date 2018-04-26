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    Общество

    Одесса преобразилась. В городе невероятно красиво зацвели магнолии и сакуры

    (обновлено: )13910
    По летнему теплые дни спровоцировали буйное цветение магнолий и сакур в Одессе. Город преобразился и благоухает.
    В Одессе зацвела сакура
    uc.od.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Одессе наступил красочный сезон цветения магнолий и сакур. Он длится всего несколько дней.

    Цветущие сакуры можно встретить в разных местах Одессы, например около Оперного театра, в Ботаническом саду, в парке Победы, на побережье у пляжа Ланжерон и не только. Они высажены в последние несколько лет небольшими аллеями. Особенно красиво сакуры смотрятся на фоне величественных памятников архитектуры и моря.

    uc.od.ua
    В Одессе зацвели магнолии
    uc.od.ua
    В Одессе зацвела сакура

    Магнолии же разбросаны по всему городу отдельными деревьями, сообщает "Южный курьер".

    Напомним, ранее розовым цветом очаровывал Ужгород. В городе начался период цветения сакуры. Туристы со всей Украины съезжаются, чтобы прогуляться вдоль аллей цветущих деревьев.

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