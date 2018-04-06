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    Розовое чудо. В Мукачево зацвела японская вишня

    (обновлено: )97
    В самом городе это дерево прозвали сумасшедшим, поскольку оно цветет в тот период когда ему вздумается, несмотря даже на погоду.
    В Мукачево расцвела сакура
    mukachevo.net

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Несмотря на запоздалую весну в Украине, в Мукачево уже расцвела долгожданная сакура, передает mukachevo.net.

    По дерево зацвело не полностью, но на нем есть множество почек, которые раскроются со дня на день. 

    Смотрите также: Волшебное "Ханами". В Японии зацвела великолепная сакура

    В самом городе это дерево прозвали сумасшедшим, поскольку оно цветет в тот период когда ему вздумается, несмотря даже на погоду.

    mukachevo.net
    В Мукачево расцвела сакура
    mukachevo.net
    В Мукачево расцвела сакура

    Так, эта сакура цвела три года подряд зимой. Биологи говорят, что такие аномальные явления на самом деле истощают дерево.

    Напомним, в Японии еще в конце марта зацвела сакура.

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