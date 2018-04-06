Розовое чудо. В Мукачево зацвела японская вишня

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Несмотря на запоздалую весну в Украине, в Мукачево уже расцвела долгожданная сакура, передает mukachevo.net.

По дерево зацвело не полностью, но на нем есть множество почек, которые раскроются со дня на день.

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В самом городе это дерево прозвали сумасшедшим, поскольку оно цветет в тот период когда ему вздумается, несмотря даже на погоду.

mukachevo.net В Мукачево расцвела сакура

mukachevo.net В Мукачево расцвела сакура

Так, эта сакура цвела три года подряд зимой. Биологи говорят, что такие аномальные явления на самом деле истощают дерево.

Напомним, в Японии еще в конце марта зацвела сакура.