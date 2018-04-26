В Киеве в Вечный огонь воткнули флаг союза ветеранов АТО

Фото пользователя Facebook Ольги Карауш

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В киевском Парке славы на постаменте Вечного огня установлены флаги: национальный флаг Украины и флаг организации "Всеукраинский союз ветеранов АТО", сообщает пользователь Facebook Ольга Карауш.

Ранее Вечный огонь в Киеве дважды заливали цементом, после чего "Всеукраинский союз ветеранов АТО" во главе с Ильей Кивой объявили об охране объекта и установили будку на аллее.

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"Меня поразил факт, что в Киеве в Парке Славы у обелиска Неизвестному Солдату у Вечного Огня были воткнуты два флага: государственный и ветеранов АТО. Ну, как минимум, с государственными стягами так не поступают. А, если по большому счету: этот обелиск и Вечный Огонь создавали в память нашим дедам, погибшим в Великой Отечественной войне. Ранее я слышала о том, что Парк Славы Героев Великой Отечественной войны хотят превратить в Парк Славы Ветеранов АТО… А флаги в Вечном Огне – это и вовсе кощунство", — пишет Карауш на своей странице в Facebook.

Принтскрин со страницы Ольги Карауш в Facebook

Она надеется, что "может быть полиция в этот раз адекватно прокомментирует этот факт или снова отмолчится? Мы хотим знать имена "героев".

Агентство "Українські Новини" со ссылкой на слова представителей "Всеукраинского союза ветеранов АТО" сообщает, что флаги были установлены с целью "отпугивания" радикально настроенных националистов и предотвращения актов вандализма. Позднее флаги убрали.

Напомним, в январе в Одессе бездомный стал знаменитостью, когда была опубликована фотография, как он греется у Вечного огня.