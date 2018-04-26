наверх
26.04.201811:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Киеве в Вечный огонь воткнули флаг союза ветеранов АТО

    (обновлено: )52015
    Активисты "Всеукраинского союза ветеранов АТО" воткнули флаг своей организации и государственный флаг Украины, чтобы "отпугнуть" националистов и предотвратить акты вандализма.
    В Киеве в Вечный огонь в Парке славы воткнули флаги Украины и Всеукраинского союза ветеранов АТО
    Фото пользователя Facebook Ольги Карауш

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В киевском Парке славы на постаменте Вечного огня установлены флаги: национальный флаг Украины и флаг организации "Всеукраинский союз ветеранов АТО", сообщает пользователь Facebook Ольга Карауш.

    Ранее Вечный огонь в Киеве дважды заливали цементом, после чего "Всеукраинский союз ветеранов АТО" во главе с Ильей Кивой объявили об охране объекта и установили будку на аллее.

    Читайте также: Надругательство над памятью стало системой. Кому мешает Вечный огонь?

    "Меня поразил факт, что в Киеве в Парке Славы у обелиска Неизвестному Солдату у Вечного Огня были воткнуты два флага: государственный и ветеранов АТО. Ну, как минимум, с государственными стягами так не поступают. А, если по большому счету: этот обелиск и Вечный Огонь создавали в память нашим дедам, погибшим в Великой Отечественной войне. Ранее я слышала о том, что Парк Славы Героев Великой Отечественной войны хотят превратить в Парк Славы Ветеранов АТО… А флаги в Вечном Огне – это и вовсе кощунство", — пишет Карауш на своей странице в Facebook.

    Принтскрин со страницы Ольги Карауш в Facebook

    Она надеется, что "может быть полиция в этот раз адекватно прокомментирует этот факт или снова отмолчится? Мы хотим знать имена "героев".

    Агентство "Українські Новини" со ссылкой на слова представителей "Всеукраинского союза ветеранов АТО" сообщает, что флаги были установлены с целью "отпугивания" радикально настроенных националистов и предотвращения актов вандализма. Позднее флаги убрали.

    Напомним, в январе в Одессе бездомный стал знаменитостью, когда была опубликована фотография, как он греется у Вечного огня.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата