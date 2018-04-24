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    Общество

    В Минздраве намерены отменить "неэффективные" прививки для детей

    (обновлено: )115
    В Министерстве здравоохранения Украины приняли решение оптимизировать календарь прививок для детей первого года жизни.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    AFP 2014

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины намерено урегулировать использование комбинированных вакцин для проведения вакцинации детям первого года жизни и отменить прививки, эффективность которых не была доказана.

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    Данные изменения календаря профилактических прививок предусмотрены проектом  приказа.

    Проект разработан для оптимизации действующего календаря профилактических прививок и повышения охвата вакцинацией против вакциноуправляемых инфекций, в частности гепатита В.

    Оптимизация календаря прививок предусматривает, в частности, перенос вакцинации второй дозы прививки против гепатита В с первого на второй месяц жизни ребенка, и использование комбинированной вакцины с компонентами против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа b и гепатита В.

    Авторы проекта приказа отмечают, что использование комбинированных вакцин целесообразно с экономической и с медицинской точки зрения, поскольку существенно уменьшает количество посещений учреждений здравоохранения, загруженность кабинетов прививок и медицинского персонала, увеличивает количество детей, привитых своевременно, уменьшает парентеральное нагрузки и стресс от прививки у ребенка, сообщает Страна.

    Вместе с тем, проект приказа предусматривает прекращении ревакцинации вакциной против туберкулеза в семь лет в соответствии с рекомендациями ВОЗ, согласно одобренной Кабмином концепции Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2018-2021 годы, проект которой был согласован Национальной академией медицинских наук.

    Проект приказа согласовывается с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оптимизации календарей профилактических прививок.

    Ране сообщалось, что в Одессе разрешили посещать школы и детсады не привитым от кори детям.

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