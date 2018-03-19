В России на лошадях испытывают вакцину от наркотиков

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от опиатов, к которым относятся морфин, героин, метадон и кодеинсодержащие вещества, сообщила директор Национального научного центре наркологии Татьяна Клименко.

По ее словам, при использовании вакцины в организме образуются антитела, блокирующие действие определенного наркотика. В будущем разработчики предполагают создавать подобные средства для защиты и от других психоактивных веществ. В случае успешного прохождения испытаний вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики наркомании.

"Во всем мире пытаются разработать вакцину, которая защитит человека от зависимости от опасных веществ. В Америке создается антиникотиновое средство, а в нашем институте сотрудники лаборатории иммунохимии разрабатывают вакцину против опиатов. Пройден уже очень серьезный этап", — пояснила Татьяна Клименко в интервью "Известиям".

Ученые создают конъюгаты наркотика с белком — гибридные молекулы из двух компонентов с разными свойствами. Их вкалывают животным. Таким образом получают первичные антитела. Затем эти первичные антитела вкалывают другому животному — и получают вторичные. Для вакцины будут использованы антитела, полученные из лошадиной крови. Как показали испытания на животных, иммунитет сохраняется в течение года, в дальнейшем вакцину нужно вводить повторно.

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Если испытания пройдут успешно, исследователи предполагают что такую вакцину можно вводить подросткам с 12-13 лет в качестве превентивной меры.