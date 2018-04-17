В Харьков завезли опасный вирус

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Харькове зарегистрирован случай малярии у гражданина Украины, который с июня 2017 года по 6 января 2018 года находился в Кот-д'Ивуар.

Об этом со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр сообщает портал sq.com.ua.

У больного температура повысилась до 38 С, появилась головная боль, жар и озноб. За медицинской помощью обратился спустя неделю. Был госпитализирован в областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом малярия. Ранее малярией не болел, индивидуальную химиопрофилактику перед выездом не проводил.

В очаге по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отметим, что за три месяца 2018 года в Харьковской области зарегистрирован третий случай малярии. Среди заболевших два жителя области, которые находились в Африке.