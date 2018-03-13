Кашель и насморк без температуры. Украину атакует новый вирус

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Украине появился новый опасный вирус — кашель и насморк без температуры.

Врачи призывают людей оставаться дома, чтобы не распространять заболевание и не получить осложнения.

"Врачи предупреждают, что отсутствие температуры при простуде — это опасно — поскольку без нее могут протекать бронхиты и воспаления легких. Однако больным без температуры отказывают в больничном. На это жалуются пользователи соцсетей. В такой ситуации врач должен назначить дополнительные обследования: рентген и анализ крови. Первые три дня простуды — самые важные. Если вы будете лечиться дома, это поможет избежать смертельно опасных осложнений", — сообщает ТСН.

В зоне риска нового вируса прежде всего дети. Зачастую, если нет температуры — родители отправляют детей в садик или школу. И с насморком и кашлем можно заработать воспаление легких.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А, но эпидемии нет.