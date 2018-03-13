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    Кашель и насморк без температуры. Украину атакует новый вирус

    (обновлено: )46302
    Сообщается, что отсутствие температуры при простуде - это опасно - поскольку без нее могут протекать бронхиты и воспаления легких.
    Чашка чая. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Украине появился новый опасный вирус — кашель и насморк без температуры.

    Вакцинация. Архивное фото
    FRED TANNEAU / AFP
    Реанимация и морг. Украина - лидер по смертельно опасным вирусам

    Врачи призывают людей оставаться дома, чтобы не распространять заболевание и не получить осложнения.

    "Врачи предупреждают, что отсутствие температуры при простуде — это опасно — поскольку без нее могут протекать бронхиты и воспаления легких. Однако больным без температуры отказывают в больничном. На это жалуются пользователи соцсетей. В такой ситуации врач должен назначить дополнительные обследования: рентген и анализ крови. Первые три дня простуды — самые важные. Если вы будете лечиться дома, это поможет избежать смертельно опасных осложнений", — сообщает ТСН.

    В зоне риска нового вируса прежде всего дети. Зачастую, если нет температуры — родители отправляют детей в садик или школу. И с насморком и кашлем можно заработать воспаление легких. 

    Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А, но эпидемии нет.

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