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    Общество

    "Гадюка в больнице". В Запорожской области разгорелся скандал

    (обновлено: )104
    В Запорожье разгорелся скандал из-за гадюки в больнице
    Фото со страницы Андрея Порывая в Facebook

    Житель Запорожья Андрей Порывай написал в Facebook о пугающем инциденте, который якобы произошел с ним 14 апреля в областной больнице. На территории лечебного учреждения запорожец обнаружил и убил змею, предположительно, степную гадюку, которая успела напугать больных и пациентов.

    "Сегодня был в Запорожской областной больнице. Возле центрального входа произошёл инцидент. Прямо возле лестницы перед центральным входом больных "подкарауливала" крупная степная гадюка, примерно 60 см в длину. Пресмыкающееся, не боясь людей, ползало возле лестницы, чем повергло в страх больных и посетителей. Мы не растерялись и приняли меры. Ядовитую змею пришлось ликвидировать…. Я не живодер и к живодерам отношусь очень негативно. Но в данном случае жизнь и здоровье людей для меня были важнее.Так что дорогие запорожцы, будте осторожнее. Гадюки в городе", — сообщил Андрей Порывай.
    Под постом запорожца в Facebook разгорелись дискуссии между сторонниками и противниками убийства змеи.

    "Бред! По такой логике, я должен убивать всю живность, которую встречу на пути… Собак, котов, а вдруг бешеные!? Идёт человек с собакой на поводке, и тут я такой герой с лопатой ей по башке, ну мало ли, я ж анализы её не видел. Живодер ты, Андрюша, самый натуральный", — прокомментировал Денис Нечипоренко.

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