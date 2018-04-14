В ДНР перестал работать интернет

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. По всей территории самопрозглашенной Донецкой народной республики произошел сбой в работе интернета, заявил журналистам представитель министерства связи ДНР, передают РИА Новости.

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"Сегодня, 14 апреля, в 12.00 зарегистрирован сбой в сети интернет по всей территории республики, произошла авария на телекоммуникационной линии. Работы по восстановлению ведутся. Предполагаемое время решения неполадки в течение четырех часов", — заявил представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, жители Донецка, которым необходимо совершить телефонный звонок на территорию Украины, вынуждены выезжать на окраины прифронтовых районов, где сигнал "Vodafone" периодически удается поймать.