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    Общество

    В ДНР перестал работать интернет

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    Как стало известно, еще днем был зарегистрирован сбой в сети интернет по всей территории самопрозглашенной республики.
    Компьютер
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. По всей территории самопрозглашенной Донецкой народной республики произошел сбой в работе интернета, заявил журналистам представитель министерства связи ДНР, передают РИА Новости.

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    "Сегодня, 14 апреля, в 12.00 зарегистрирован сбой в сети интернет по всей территории республики, произошла авария на телекоммуникационной линии. Работы по восстановлению ведутся. Предполагаемое время решения неполадки в течение четырех часов", — заявил представитель ведомства.

    Как сообщалось ранее, жители Донецка, которым необходимо совершить телефонный звонок на территорию Украины, вынуждены выезжать на окраины прифронтовых районов, где сигнал "Vodafone" периодически удается поймать.

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