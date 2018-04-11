Паромная переправа в Крым приостановила работу

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Керченская паромная приостановила в среду работу из-за плохой видимости, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Туман", — сообщили в МЧС.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится Крымский мост через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает поэтапную схему организации движения через Керченский пролив, в мае движение откроют для легковых машин и автобусов.