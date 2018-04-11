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    Паромная переправа в Крым приостановила работу

    (обновлено: )286
    Как сообщила пресс-служба регионального управления Министерство чрезвычайных ситуаций России, Керченская паромная приостановила в среду работу из-за плохой видимости.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Керченская паромная приостановила в среду работу из-за плохой видимости, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

    "Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Туман", — сообщили в МЧС.

    Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится Крымский мост через Керченский пролив.

    Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает поэтапную схему организации движения через Керченский пролив, в мае движение откроют для легковых машин и автобусов.

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