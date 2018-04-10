ДТП в Крыму. Среди погибших - двое украинцев

МВД РФ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В ДТП на железнодорожных путях под Армянском пострадали четыре гражданина Украины – двое из них погибли, еще двое госпитализированы с травмами.

Среди жертв ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере Крыма оказались два гражданина Украины.

"Родственникам сообщили в Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что также двое украинцев есть среди семерых пострадавших в этом же ДТП. Все остальные погибшие и пострадавшие – граждане России.

В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали.