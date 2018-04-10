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    ДТП в Крыму. Среди погибших - двое украинцев

    (обновлено: )10002
    Как отмечается, родственникам сообщили в Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела. Также двое украинцев есть среди семерых пострадавших в этом же ДТП.
    ДТП в Крыму
    МВД РФ

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В ДТП на железнодорожных путях под Армянском пострадали четыре гражданина Украины – двое из них погибли, еще двое госпитализированы с травмами.

    ДТП в Крыму
    МВД РФ в Крыму
    ДТП в Крыму. Появились фото с места трагедии

    Среди жертв ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере Крыма оказались два гражданина Украины.

    "Родственникам сообщили в Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела", – сказал собеседник агентства.

    Отмечается, что также двое украинцев есть среди семерых пострадавших в этом же ДТП. Все остальные погибшие и пострадавшие – граждане России.

    В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали.

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