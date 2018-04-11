В Крыму прокомментировали арест российского судна за добычу песка

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Песок арестованного в Украине судна не предназначался для строительства Крымского моста за его ненадобностью, сообщил РИА Новости инфоцентр "Крымский мост".

Суд ранее разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова") для строительства Крымского моста. По информации пресс-службы прокуратуры, судно сейчас находится в порту в Одесской области.

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"Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке", — сообщили в инфоцентре.

Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками, сообщили в компании.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.