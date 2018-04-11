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    В Крыму прокомментировали арест российского судна за добычу песка

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    Суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое, как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря.

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Песок арестованного в Украине судна не предназначался для строительства Крымского моста за его ненадобностью, сообщил РИА Новости инфоцентр "Крымский мост".

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    Суд ранее разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова") для строительства Крымского моста. По информации пресс-службы прокуратуры, судно сейчас находится в порту в Одесской области.

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    "Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке", — сообщили в инфоцентре.

    Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками, сообщили в компании.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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