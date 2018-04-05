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    Общество

    Закарпатский парк стал фиолетовым

    (обновлено: )18310
    Парк "Березинка" с уникальными растениями расположен недалеко от Мукачево. В настоящее время там массово цветут крокусы, превратив территорию в фиолетовый рай.
    Цветущие крокусы на Закарпатье
    mukachevo.net

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Крокусы массово цветут в дендрологическом парке "Березинка" в 10 километрах от Мукачево Закарпатской области, превратив территорию в фиолетовый рай.

    Кадры выложило местное издание Mukachevo.net.

    mukachevo.net
    Цветущие крокусы на Закарпатье

    Шафран — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые. В литературе по декоративному цветоводству встречается заимствованное латинское название крокус. Они встречаются преимущественно на границах Украины, Чехии, Словакии и Румынии.

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