Закарпатский парк стал фиолетовым

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Крокусы массово цветут в дендрологическом парке "Березинка" в 10 километрах от Мукачево Закарпатской области, превратив территорию в фиолетовый рай.

Кадры выложило местное издание Mukachevo.net.

mukachevo.net Цветущие крокусы на Закарпатье

Шафран — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые. В литературе по декоративному цветоводству встречается заимствованное латинское название крокус. Они встречаются преимущественно на границах Украины, Чехии, Словакии и Румынии.