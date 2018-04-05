Закарпатский парк стал фиолетовым

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Крокусы массово цветут в дендрологическом парке "Березинка" в 10 километрах от Мукачево Закарпатской области, превратив территорию в фиолетовый рай.
Кадры выложило местное издание Mukachevo.net.
Цветущие крокусы на Закарпатье
Шафран — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые. В литературе по декоративному цветоводству встречается заимствованное латинское название крокус. Они встречаются преимущественно на границах Украины, Чехии, Словакии и Румынии.
Fields turn purple in western Ukraine as crocuses blossoms https://t.co/3DZMTkf2GE pic.twitter.com/mCn8ZNvDaA— Reuters Top News (@Reuters) 4 апреля 2018 г.