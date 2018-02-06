Аномальная зима: в Днепре зацвели цветы

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Аномально теплая февральская погода в Днепре привела к тому, что в городе зацвели цветы и распускаются почки.

Об этом сообщила жительница Днепра Любовь Клименко и опубликовала удивительные снимки в своем Facebook.

"Как же природа быстро реагирует на оттепель. Только снежок сошел, а зелень уже просится на волю. Опять зацвели весенние цветы и плющ потянулся из-под снега", — написала Клименко.

На одном из фото женщины — желтые цветы калужницы. Именно они одни и первых распускаются при плюсовой температуре.

Любовь Клименко, facebook В Днепре распустились растения и цветы

Любовь Клименко, facebook В Днепре распустились растения и цветы

Любовь Клименко, facebook В Днепре распустились растения и цветы

Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей в реках Иршавка и Боржава Закарпатской области существенно поднялся уровень воды, в результате чего произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в Иршавском районе.