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    Общество

    Аномальная зима: в Днепре зацвели цветы

    (обновлено: )43110
    В соцсетях сообщают, что оттепель спровоцировала цветение весенних цветов, так же из-под снега появился зеленый плющ.
    В Днепре распустились растения и цветы
    Любовь Клименко, facebook

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Аномально теплая февральская погода в Днепре привела к тому, что в городе зацвели цветы и распускаются почки.

    Об этом сообщила жительница Днепра Любовь Клименко и опубликовала удивительные снимки в своем Facebook.

    "Как же природа быстро реагирует на оттепель. Только снежок сошел, а зелень уже просится на волю. Опять зацвели весенние цветы и плющ потянулся из-под снега", — написала Клименко.

    На одном из фото женщины — желтые цветы калужницы. Именно они одни и первых распускаются при плюсовой температуре.

    Любовь Клименко, facebook
    В Днепре распустились растения и цветы
    Любовь Клименко, facebook
    В Днепре распустились растения и цветы
    Любовь Клименко, facebook
    В Днепре распустились растения и цветы

    Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей в реках Иршавка и Боржава Закарпатской области существенно поднялся уровень воды, в результате чего произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в Иршавском районе.

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