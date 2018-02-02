наверх
02.02.201821:33
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Конец зиме. В Ужгороде уже зацвели весенние цветы

    (обновлено: )85
    Как отметила пресс-секретарь Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, вторую неделю краснокнижные белые подснежники цветут в лесах Береговского и Виноградовского районов.
    В Ужгороде из-за аномально-теплой погоды в феврале зацвели первые весенние цветы
    УНН

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Ужгороде из-за аномально-теплой погоды в феврале зацвели первые весенние цветы — подснежники и весняник, передает УНН.

    Цветы появились на придомовых клумбах в разных уголках города.

    Как сообщили в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, первые поляны подснежников уже начали цвести в естественной среде Виноградовского и Береговского районов.

    УНН
    В Ужгороде из-за аномально-теплой погоды в феврале зацвели первые весенние цветы

    "Ориентировочно вторую неделю краснокнижные белые подснежники цветут в лесах Береговского и Виноградовского районов. Это отдельные поляны на территориях, открытых для солнечных лучей", — отметила пресс-секретарь Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдова.

    УНН
    В Ужгороде из-за аномально-теплой погоды в феврале зацвели первые весенние цветы

    Обычно весняник и подснежник обычный начинают цвести в марте-апреле. 

    Напомним, в середине января в Одессе расцвели подснежники.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает