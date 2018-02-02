Конец зиме. В Ужгороде уже зацвели весенние цветы

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Ужгороде из-за аномально-теплой погоды в феврале зацвели первые весенние цветы — подснежники и весняник, передает УНН.

Цветы появились на придомовых клумбах в разных уголках города.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, первые поляны подснежников уже начали цвести в естественной среде Виноградовского и Береговского районов.

УНН В Ужгороде из-за аномально-теплой погоды в феврале зацвели первые весенние цветы

"Ориентировочно вторую неделю краснокнижные белые подснежники цветут в лесах Береговского и Виноградовского районов. Это отдельные поляны на территориях, открытых для солнечных лучей", — отметила пресс-секретарь Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдова.

УНН В Ужгороде из-за аномально-теплой погоды в феврале зацвели первые весенние цветы

Обычно весняник и подснежник обычный начинают цвести в марте-апреле.

Напомним, в середине января в Одессе расцвели подснежники.