Во Львове двое подростков сбежали из психиатрической больницы

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Полиция разыскивает двоих несовершеннолетних, которые бежали из одного из медучреждений во Львове.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Львовской области.

"Вчера в полицию поступила информация о том, что с одной из львовских больниц сбежали двое несовершеннолетних ребят в возрасте 15 и 17 лет. Сейчас правоохранители устанавливают их местонахождении. Юноши были одеты в спортивные костюмы", — сообщили в Нацполиции.

Оба пациентов сбежали из Львовской областной клинической психиатрической больницы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители нашли тело без вести пропавшего в феврале мужчины, который оказался врачом клинической больницы.