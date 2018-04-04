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    Общество

    Во Львове двое подростков сбежали из психиатрической больницы

    (обновлено: )4510
    В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают местонахождении сбежавших подростков. Юноши были одеты в спортивные костюмы.
    Медицинская документация
    odessa-life.od.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Полиция разыскивает двоих несовершеннолетних, которые бежали из одного из медучреждений во Львове.

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    Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Львовской области.

    "Вчера в полицию поступила информация о том, что с одной из львовских больниц сбежали двое несовершеннолетних ребят в возрасте 15 и 17 лет. Сейчас правоохранители устанавливают их местонахождении. Юноши были одеты в спортивные костюмы", — сообщили в Нацполиции.

    Оба пациентов сбежали из Львовской областной клинической психиатрической больницы.

    Ранее сообщалось, что в  Одесской области правоохранители нашли тело без вести пропавшего в феврале мужчины, который оказался врачом клинической больницы.

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