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    Киев

    Взрыва не было. Полиция сообщила детали инцидента с горевшим авто в Киеве

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    По словам Оксаны Блыщик, представители полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели осмотр места происшествия, пожарный мусор отправили на экспертизу.
    В Киеве взорвался автомобиль
    facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Ахматовой ночью горел автомобиль Volkswagen, у полиции нет данных о взрыве. Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блыщик.

    Взрыв авто в Киеве
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    Взрыв авто в Киеве. Появилось видео

    "Горел автомобиль!", — выкрикнула она и опровергла информацию о взрыве на Ахматовой, 40.

    По словам Блыщик, представители полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели осмотр места происшествия, пожарный мусор отправили на экспертизу.

    Предварительно спасатели предполагают, что причиной огня мог стать посторонний источник возгорания.

    На уточняющий вопрос, могли ли поджечь авто, Блыщик сказала: "Могли".

    Ранее сообщалось, что Киеве на улице Ахматовой в ночь на понедельник, 2 апреля, взорвался автомобиль Volkswagen.

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