Украина и Ирак возобновили авиарейсы

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Украина и Ирак возобновили регулярные авиарейсы.

Как сообщила пресс-служба аэропорта Борисполь в Facebook, иракская авиакомпания Iraqi Airways возобновила рейсы между Киевом и Багдадом.

Первый лайнер Boeing 737-800 иракского перевозчика приземлился в аэропорту Борисполь во вторник, 3 апреля. Рейс между двумя столицами длился почти четыре часа.

Официальная презентация рейсов должна состояться 10 апреля.

Напомним, самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Лос-Анджелеса в Токио, развернулся после четырех часов в пути и вернулся в пункт вылета после того как выяснилось, что на борту находится незарегистрированный пассажир.