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    Общество

    Украина и Ирак возобновили авиарейсы

    (обновлено: )41
    Первый лайнер Boeing 737-800 иракского перевозчика приземлился в аэропорту Борисполь во вторник, 3 апреля. Рейс между двумя столицами длился почти четыре часа.
    Самолет Iraqi Airways
    facebook.com/airportboryspil

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Украина и Ирак возобновили регулярные авиарейсы.

    Как сообщила пресс-служба аэропорта Борисполь в Facebook, иракская авиакомпания Iraqi Airways возобновила рейсы между Киевом и Багдадом.

    Первый лайнер Boeing 737-800 иракского перевозчика приземлился в аэропорту Борисполь во вторник, 3 апреля. Рейс между двумя столицами длился почти четыре часа.

    Официальная презентация рейсов должна состояться 10 апреля.

    Напомним, самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Лос-Анджелеса в Токио, развернулся после четырех часов в пути и вернулся в пункт вылета после того как выяснилось, что на борту находится незарегистрированный пассажир.

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