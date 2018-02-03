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    Происшествия

    Первый регулярный авиарейс из Софии почти час не мог сесть в Одессе

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    Самолет сделал несколько проходов над взлетно-посадочной полосой на высоте около 1000 метров и только после этого смог совершить успешную посадку. Задержка составила около 40 минут.
    Самолет в аэропорту Одессы. Архивное фото
    Фото аэропорта Одессы

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Самолет болгарского национального авиаперевозчика — авиакомпании "Bulgaria Air" — рейсом из Софии в Одессу почти час не мог приземлиться в украинском аэропорту, сообщает "Думская".

    Болгарский Embraer ERJ-190STD борт LZ-SOF точно по расписанию подлетел к Одессе, однако потом около 40 минут кружил в зоне ожидания.

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    Самолет сделал несколько проходов над взлетно-посадочной полосой на высоте около 1000 метров и только после этого, примерно в 20.55, смог совершить успешную посадку.

    По данным СМИ, задержка была связана с неблагоприятными погодными условиями.

    Думская.net
    Регулярный авиарейс- София - Одесса

    Как отмечается, теперь по пятницам и воскресениям болгарская авиакомпания будет совершать рейсы по маршруту София — Одесса — София.

    Ранее сообщалось, что одесский аэропорт за сутки не принял восемь рейсов. 

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