Первый регулярный авиарейс из Софии почти час не мог сесть в Одессе

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Самолет болгарского национального авиаперевозчика — авиакомпании "Bulgaria Air" — рейсом из Софии в Одессу почти час не мог приземлиться в украинском аэропорту, сообщает "Думская".

Болгарский Embraer ERJ-190STD борт LZ-SOF точно по расписанию подлетел к Одессе, однако потом около 40 минут кружил в зоне ожидания.

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Самолет сделал несколько проходов над взлетно-посадочной полосой на высоте около 1000 метров и только после этого, примерно в 20.55, смог совершить успешную посадку.

По данным СМИ, задержка была связана с неблагоприятными погодными условиями.

Думская.net Регулярный авиарейс- София - Одесса

Как отмечается, теперь по пятницам и воскресениям болгарская авиакомпания будет совершать рейсы по маршруту София — Одесса — София.

Ранее сообщалось, что одесский аэропорт за сутки не принял восемь рейсов.