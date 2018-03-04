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    Porsche собирается выпускать авиатакси

    (обновлено: )43
    По планам Porsche, пассажиры будут самостоятельно контролировать летательный аппарат, но при этом не будет нужна пилотная лицензия, так как многие функции автомобиля будут автоматизированы.
    Берлинское такси
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. 

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    Немецкий компания Porsche собирается создать авиатакси, которыми можно было бы управлять пассажирам самостоятельно, заявил директор по продажам Детлев фон Платен, передает Reuters.

    "Это действительно имеет смысл. Если я еду от Цуффенхаузена (завода Porsche) в аэропорт Штутгарта, то мне нужно не менее получаса. Это если мне повезет. Перелет займет всего три с половиной минуты", — отметил фон Платен.

    По планам Porsche, пассажиры будут самостоятельно контролировать летательный аппарат, но при этом не будет нужна пилотная лицензия, так как многие функции автомобиля будут автоматизированы.

    Ранее компания Airbus разместила в интернете кадры полета первого летающего такси Alpha One проекта Vahana. Испытания прошли в американском штате Орегон и длились 53 секунды.

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