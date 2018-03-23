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    В авиакомпании сообщили подробности инцидента с Любовью Успенской

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    По информации "Аэрофлота", при входе на борт самолета певица несла в руках собаку. При просьбе бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску пассажирка толкнула стюардессу и попыталась пройти в салон самолета.
    Певица Любовь Успенская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. "Аэрофлот" снял с рейса певицу Любовь Успенскую после того, как на просьбу предъявить посадочный талон и убрать свою собаку в переноску она толкнула стюардессу и попыталась пройти в салон самолета, заявил РИА Новости в пятницу представитель перевозчика.

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    "На рейсе Москва-Омск за 22 марта была отстранена от полета пассажирка бизнес-класса Любовь Успенская. При входе на борт самолета несла в руках собаку. При просьбе бортпроводника предъявить посадочный талон и убрать питомца в переноску пассажирка толкнула стюардессу и попыталась пройти в салон самолета", — сказал собеседник агентства.

    Командир воздушного судна решил отказать Успенской в перевозке, был составлен рапорт и взяты свидетельские показания. "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями трех пассажиров по данному конфликту", — отметил представитель перевозчика.

    "Задержка рейса составила около одного часа", — добавили в авиакомпании.

    Ранее сообщалось, что певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва–Омск из-за потасовки, которую она устроила в салоне самолета.

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