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    Общество

    В Минсоцполитики сообщили, когда украинцам повысят пенсионный возраст

    (обновлено: )21310
    Как сообщили в министерстве, правительству удалось убедить МВФ, который требовал повышения пенсионного возраста, в правильности альтернативного подхода.
    Мужчина с украинским флагом на плечах
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Пенсионный возраст украинцев не будет повышаться еще 10 лет, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

    Гривны
    УНИАН
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    "По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", — заявил глава министерства Андрей Рева.

    По его словам, до того времени повышение пенсионного возраста украинцам не грозит. Он отметил, что это обеспечит проведенная в Украине пенсионная реформа — введение дифференцированной системы выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

    "Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно — значит пойдет позже", — поясняет министр.

    Как отметил Рева, правительству удалось убедить МВФ, который требовал повышения пенсионного возраста, в правильности альтернативного подхода.

    Как сообщалось ранее, по данным Пенсионного фонда, с 1 апреля начался пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ.

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