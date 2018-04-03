В Минсоцполитики сообщили, когда украинцам повысят пенсионный возраст

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Пенсионный возраст украинцев не будет повышаться еще 10 лет, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", — заявил глава министерства Андрей Рева.

По его словам, до того времени повышение пенсионного возраста украинцам не грозит. Он отметил, что это обеспечит проведенная в Украине пенсионная реформа — введение дифференцированной системы выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно — значит пойдет позже", — поясняет министр.

Как отметил Рева, правительству удалось убедить МВФ, который требовал повышения пенсионного возраста, в правильности альтернативного подхода.

Как сообщалось ранее, по данным Пенсионного фонда, с 1 апреля начался пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ.