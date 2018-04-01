В Украине вводится новый расчет пенсии для работающих пенсионеров

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Украине для работающих пенсионеров с 1 апреля вводится автоматический расчет пенсии.

У части работающих пенсионеров, несмотря на рост стажа, пенсия после перерасчета оказывалась меньшей из-за низких заработков после выхода на заслуженный отдых, но в таком случае пенсию продолжали платить на прежнем уровне, сообщили ранее в Кабинете министров. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что такого быть не должно.

По данным Пенсионного фонда, с 1 апреля начнется пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ, даже если человек трудился не постоянно, а с перерывами. Писать заявление, как было ранее, не надо — пересчитают автоматически. Тем, у кого после перерасчета пенсия не вырастет, ее не уменьшат, а будут платить, как и ранее.

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Как сообщил министр соцполитики Андрей Рева, в апреле также получат пересчитанные и увеличенные пенсии за январь-апрель и пенсионеры силовых структур. Он уточнил, что надбавку получат 536 тысяч человек из около 600 тысяч пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, поэтому им перерасчет не положен.

Ранее Рева заявлял, что пенсии в Украине будут повышены тогда, когда доход Пенсионного фонда позволит это сделать на постоянной основе.