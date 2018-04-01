наверх
01.04.201809:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.540.00
  • EUR32.700.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине вводится новый расчет пенсии для работающих пенсионеров

    (обновлено: )629
    По данным Пенсионного фонда, с 1 апреля начнется пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Украине для работающих пенсионеров с 1 апреля вводится автоматический расчет пенсии.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Весь апрель никому не верь: новые сюрпризы для украинцев с 1 апреля

    У части работающих пенсионеров, несмотря на рост стажа, пенсия после перерасчета оказывалась меньшей из-за низких заработков после выхода на заслуженный отдых, но в таком случае пенсию продолжали платить на прежнем уровне, сообщили ранее в Кабинете министров. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что такого быть не должно.

    По данным Пенсионного фонда, с 1 апреля начнется пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ, даже если человек трудился не постоянно, а с перерывами. Писать заявление, как было ранее, не надо — пересчитают автоматически. Тем, у кого после перерасчета пенсия не вырастет, ее не уменьшат, а будут платить, как и ранее. 

    Смотрите также: Эксперт о выплате Украиной пенсий жителям неподконтрольных территорий

    Как сообщил министр соцполитики Андрей Рева, в апреле также получат пересчитанные и увеличенные пенсии за январь-апрель и пенсионеры силовых структур. Он уточнил, что надбавку получат 536 тысяч человек из около 600 тысяч пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, поэтому им перерасчет не положен.

    Ранее Рева заявлял, что пенсии в Украине будут повышены тогда, когда доход Пенсионного фонда позволит это сделать на постоянной основе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Губернатор Кемеровской области А.Тулеев
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд