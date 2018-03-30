Пенсионный фонд отчитался о перерасчете пенсий для силовиков

zpu.kr.ua

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд Украины уже начал перерасчет пенсий для правоохранителей и военных, сообщила заместитель главы ПФУ Ирина Ковпашко.

"Для милиционеров с 1 января 2016 года, для всех остальных военных с 1 марта 2018 вступает в силу постановление №704, под него выдаются новые справки о денежном обеспечении, перерасчет производится с 1 января 2018 года. По состоянию на сегодняшнее утро из 546 000 человек, которым мы должны провести пересчет, справки к нам поступили по 382 000", — проинформировала чиновница в эфире "112 Украина".

Читайте также: На низком старте. Главные темы президентских программ за год до выборов

Также Ковпашко сообщила, что на данный момент уже обработаны — зарегистрированы приказы и утверждены новые оклады — 40% полученных заявок. Полностью их обработку планируют завершить к апрелю. При этом 107 тысяч пенсионеров получили дополнительные выплаты уже в марте.

Ранее сообщалось, что поэтапное повышение пенсий силовикам продлится до 2020 года. Отметим, что в течение нескольких месяцев по Украине прокаталась волна митингов военных пенсионеров.