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    Пенсионный фонд отчитался о перерасчете пенсий для силовиков

    (обновлено: )11801
    Заместитель главы ПФУ Ирина Ковпашко сообщила, что на сегодняшний день уже 107 000 пенсионеров силовых ведомств получили дополнительные выплаты уже в марте.
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии. Архивное фото
    zpu.kr.ua

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд Украины уже начал перерасчет пенсий для правоохранителей и военных, сообщила заместитель главы ПФУ Ирина Ковпашко.

    Митинг военных пенсионеров под Радой
    ukrinform.ua
    Фото дня. Всеукраинский бунт военных пенсионеров

    "Для милиционеров с 1 января 2016 года, для всех остальных военных с 1 марта 2018 вступает в силу постановление №704, под него выдаются новые справки о денежном обеспечении, перерасчет производится с 1 января 2018 года. По состоянию на сегодняшнее утро из 546 000 человек, которым мы должны провести пересчет, справки к нам поступили по 382 000", — проинформировала чиновница в эфире "112 Украина".

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    Также Ковпашко сообщила, что на данный момент уже обработаны — зарегистрированы приказы и утверждены новые оклады — 40% полученных заявок. Полностью их обработку планируют завершить к апрелю. При этом 107 тысяч пенсионеров получили дополнительные выплаты уже в марте.

    Ранее сообщалось, что поэтапное повышение пенсий силовикам продлится до 2020 года. Отметим, что в течение нескольких месяцев по Украине прокаталась волна митингов военных пенсионеров

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