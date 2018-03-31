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    В Украине в субботу ожидается шквальный ветер

    (обновлено: )19201
    В последний день марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с.
    Грозовое небо
    io.ua

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 31 марта, ожидаются сильные порывы ветра в девяти областях Украины.

    Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

    "Днем 31 марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

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    Ранее в Украинском гидрометцентре сообщили, что в последний день марта в стране существенно потеплеет.

    Напомним, по прогнозам зарубежных метеослужб, мощный атлантический циклон начал отступать и погода в апреле будет в пределах климатической нормы.

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