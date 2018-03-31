В Украине в субботу ожидается шквальный ветер

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 31 марта, ожидаются сильные порывы ветра в девяти областях Украины.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Днем 31 марта в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

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Ранее в Украинском гидрометцентре сообщили, что в последний день марта в стране существенно потеплеет.

Напомним, по прогнозам зарубежных метеослужб, мощный атлантический циклон начал отступать и погода в апреле будет в пределах климатической нормы.