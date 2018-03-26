Весна все же пришла. Синоптики обещают теплый понедельник

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник, 26 марта, синоптики обещают по-весеннему теплую погоду, передает Укргидрометцентр.

Так, на севере страны в этот день ожидается солнечная погода с температурой днем до 7 градусов тепла.

На западе также солнечно, местами воздух прогреется до 11-13 градусов тепла.

На юге ясно, местами может пройти небольшой дождь. Температура днем — до 9 градусов тепла.

На востоке синоптики обещают солнечную погоду с дневной температурой до 7 градусов тепла.

В центральных областях ясно, местами пройдет небольшой дождь, температура днем до 8 градусов тепла.

В Киеве в понедельник ясно, дневная температура составит до 8 градусов тепла.

Отметим, что в этом году весна несколько с опозданием пришла в Украину.