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    Весна все же пришла. Синоптики обещают теплый понедельник

    (обновлено: )17910
    В понедельник, 26 марта, в Украине почти на всей территории ожидается солнечная и теплая погода. Только местами пройдет небольшие дожди.
    Вид на Днепр в Киеве
    RIA News Олег Макаров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник, 26 марта, синоптики обещают по-весеннему теплую погоду, передает Укргидрометцентр.

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    Так, на севере страны в этот день ожидается солнечная погода с температурой днем до 7 градусов тепла.

    На западе также солнечно, местами воздух прогреется до 11-13 градусов тепла.

    На юге ясно, местами может пройти небольшой дождь. Температура днем — до 9 градусов тепла.

    На востоке синоптики обещают солнечную погоду с дневной температурой до 7 градусов тепла.

    В центральных областях ясно, местами пройдет небольшой дождь, температура днем до 8 градусов тепла.

    В Киеве в понедельник ясно, дневная температура составит до 8 градусов тепла.

    Отметим, что в этом году весна несколько с опозданием пришла в Украину.

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