Весна, говорите... Киев вновь завалило снегом

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В ночь на четверг, 29 марта, в Киеве всего за несколько часов выпало несколько сантиметров осадков.

РИА Новости Украина Снегопад в Киеве в ночь на 29 марта

Накануне вечером в столице пошел мокрый снег, однако вскоре из-за понижения температуры он перестал таять, и улицы вновь накрыло "белым покрывалом".

РИА Новости Украина Снегопад в Киеве в ночь на 29 марта

В настоящее время снегопад в Киеве продолжается. В четверг днем столбики термометров поднимутся до +1.

РИА Новости Украина Снегопад в Киеве в ночь на 29 марта

Ранее синоптики предупреждали, что после непродолжительного потепления в Украину вернется холодная и сырая погода, местами пройдет мокрый снег. В то же время, по данным Укргидрометеоцентра, погода на Пасху — 7-9 апреля — будет теплой, преимущественно без осадков.

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