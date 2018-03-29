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    Киев

    Весна, говорите... Киев вновь завалило снегом

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    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину (311)

    (обновлено: )18650
    В настоящее время в Киеве продолжается снегопад, что может с утра привести к проблемам в движении транспорта. Ранее синоптики сообщали об ухудшении погодных условий по всей территории Украины.
    В Киеве выпал обильный снег в ночь на 29 марта
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В ночь на четверг, 29 марта, в Киеве всего за несколько часов выпало несколько сантиметров осадков. 

    РИА Новости Украина
    Снегопад в Киеве в ночь на 29 марта

    Накануне вечером в столице пошел мокрый снег, однако вскоре из-за понижения температуры он перестал таять, и улицы вновь накрыло "белым покрывалом". 

    РИА Новости Украина
    Снегопад в Киеве в ночь на 29 марта

    В настоящее время снегопад в Киеве продолжается. В четверг днем столбики термометров поднимутся до +1. 

    РИА Новости Украина
    Снегопад в Киеве в ночь на 29 марта

    Ранее синоптики предупреждали, что после непродолжительного потепления в Украину вернется холодная и сырая погода, местами пройдет мокрый снег. В то же время, по данным Укргидрометеоцентра, погода на Пасху — 7-9 апреля — будет теплой, преимущественно без осадков. 

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