Названы наиболее подверженные паводкам регионы Украины

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Паводкоопасными признано почти 27% территории Украины, где проживает практически треть населения, особенно страдают горные и предгорные районы Карпат. Об этом на IV заседании рабочей группы EUROSAI по аудиту средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию последствий катастроф, сообщил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, передает УНН. Пресс-служба ГСЧС Паводок в Киевской области грозит катастрофой — Середа

"Только в Украине высокое поднятие воды случается каждый третий год. Паводкоопасными признано почти 27% территории (165 тыс. кв. км) государства, где проживает почти треть населения. Особенно страдают горные и предгорные районы Карпат", — отметил Пацкан.

По его словам, проблема защиты территорий государств и населения от паводков — актуальный вопрос не только национальной, но и международной безопасности. Особенно при условии изменения климата, повышении уровня мирового океана, увеличении объема осадков и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Кабмин оценил ущерб от декабрьского паводка на Закарпатье в 182 млн гривен.