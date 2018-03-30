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    Общество

    Названы наиболее подверженные паводкам регионы Украины

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    Паводкоопасными признано почти 27% территории (165 тыс. кв. км) Украины, где проживает почти треть населения страны, сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
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    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Паводкоопасными признано почти 27% территории Украины, где проживает практически треть населения, особенно страдают горные и предгорные районы Карпат. Об этом на IV заседании рабочей группы EUROSAI по аудиту средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию последствий катастроф, сообщил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, передает УНН.

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    "Только в Украине высокое поднятие воды случается каждый третий год. Паводкоопасными признано почти 27% территории (165 тыс. кв. км) государства, где проживает почти треть населения. Особенно страдают горные и предгорные районы Карпат", — отметил Пацкан.

    По его словам, проблема защиты территорий государств и населения от паводков — актуальный вопрос не только национальной, но и международной безопасности. Особенно при условии изменения климата, повышении уровня мирового океана, увеличении объема осадков и тому подобное.

    Ранее сообщалось, что Кабмин оценил ущерб от декабрьского паводка на Закарпатье в 182 млн гривен.

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