Нутрии, "спасающиеся" от паводка под музыку из "Титаника", взорвали сеть

Скриншот видео

Пользователи отметили, что нутрии прекрасно себя чувствуют в воде и рассказывать, что они "спасаются от воды", все равно что писать такое про рыб.

Впрочем авторы видео решили пофантазировать и "оформили" под видео музыкальное сопровождение из фильма "Титаник".

Ранее сообщалось, что дружба двух ретриверов и серого полосатого кота поразила сеть. Ретриверы Ватсон и Кико и котик Гарри неразлучны, они играют, спят, едят и путешествуют вместе. Между троицей никогда не случается ссор и недоразумений.

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