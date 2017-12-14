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    Нутрии, "спасающиеся" от паводка под музыку из "Титаника", взорвали сеть

    (обновлено: )32811
    В сети появилось видео, как две нутрии на реке Лотарица в Мукачево пытаются взобраться на корягу, плывущую по реке.
    Нутрии
    Скриншот видео

    Пользователи отметили, что нутрии прекрасно себя чувствуют в воде и рассказывать, что они "спасаются от воды", все равно что писать такое про рыб.

    Впрочем авторы видео решили пофантазировать и "оформили" под видео музыкальное сопровождение из фильма "Титаник".

    Ранее сообщалось, что дружба двух ретриверов и серого полосатого кота поразила сеть. Ретриверы Ватсон и Кико и котик Гарри неразлучны, они играют, спят, едят и путешествуют вместе. Между троицей никогда не случается ссор и недоразумений.

    Смотрите также фотоленту: Братья-собаки взорвали соцсети своей дружбой

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