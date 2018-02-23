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    Миллионы. Власти назвали сумму ущерба от паводка в Закарпатье

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    Возмещение на ликвидацию последствий паводка, который обрушился на Закарпатье 15-17 декабря прошлого года, оценено Кабинетом министров в 182 миллиона 315 тысяч 920 гривен.
    Паводок в Закарпатской области
    Новости Закарпатья

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. 

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    Кабмин оценил ущерб от декабрьского паводка на Закарпатье в 182 315 920 гривен, сообщается на официальном сайте Закарпатской ОГА.

    "Возмещение на ликвидацию последствий паводка, который обрушился на Закарпатье 15-17 декабря прошлого года, оценено Кабинетом министров в 182 миллиона 315 тысяч 920 гривен", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, сумму планируется выделить из резервного фонда на восстановление поврежденных берегоукреплений, аварийно-восстановительные работы на автодорогах, мостах, расчистку и регулирования русел рек и тому подобное.

    Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в Тячевском районе Закарпатской области прорвало около 150 метров дамбы на реке Теребля, в результате чего подтпило дома поселка Вонигово.

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