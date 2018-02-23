Миллионы. Власти назвали сумму ущерба от паводка в Закарпатье

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.

Кабмин оценил ущерб от декабрьского паводка на Закарпатье в 182 315 920 гривен, сообщается на официальном сайте Закарпатской ОГА.

"Возмещение на ликвидацию последствий паводка, который обрушился на Закарпатье 15-17 декабря прошлого года, оценено Кабинетом министров в 182 миллиона 315 тысяч 920 гривен", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сумму планируется выделить из резервного фонда на восстановление поврежденных берегоукреплений, аварийно-восстановительные работы на автодорогах, мостах, расчистку и регулирования русел рек и тому подобное.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в Тячевском районе Закарпатской области прорвало около 150 метров дамбы на реке Теребля, в результате чего подтпило дома поселка Вонигово.