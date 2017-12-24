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    Синоптики предупредили украинцев о сильных ветрах и паводках

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    По данным синоптиков, 24 декабря в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.
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    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В Украине в ближайшие сутки ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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    "24 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с; на дорогах, кроме южной части, ночью местами гололедица", – говорится в сообщении.

    В Киеве обещают порывы ветра 15-20 м/с. Также в воскресенье в столице ожидается мокрый снег с переходом в дождь, а 25 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь, на дорогах – местами гололедица.

    По данным ГСЧС, в течение 24-25 декабря в трех областях Западной Украины уровень воды в реках может заметно подняться. 

    "По данным Укргидрометцентра, в течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1- 0,5 м, местами последующий выход воды на поймы рек", — говорится в сообщении. 

    Так, подъем уровней ожидается на реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3 — 1 м, а также на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области) на 0,2 — 0,7 м, местами выход воды на заводь.

    Ранее сообщалось о предстоящем потеплении в Украине.

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