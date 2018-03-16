Паводок в Киевской области грозит катастрофой — Середа

Пресс-служба ГСЧС

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Снег растаял и села на Киевщине подтопило. Так, в Киево-Святошинском районе между селами Крюковщина и Тарасовка затопило дорогу. Под водой оказались около 50 метров дороги, высота паводка достигала полутора метров. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В соцсетях появились фотографии с места проишествия. На них — автомобили под водой, а на крышах — водители. Также есть фотографии, как людей на лодках вывозят с затопленного участка дороги. А из озера фильтрата, которое находится у Тарасовской свалки, вода прорвала дамбу и течет в направлении Тарасовки, Юровки и Виты-Почтовой.

Подробнее о происшествии и о борьбе с его последствиями рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы депутат Тарасовского сельского совета, заместитель председателя комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, экологии и охраны окружающей среды Юрий Середа.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є небезпека для жителів Тарасівки у зв'язку з проривом дамби?

— Звичайно, небезпека є у зв'язку з проривом дамби. І це пов'язано з тим, що фільтрат, який стікав десятками років із тіла полігону, прямо біля полігону утворив озеро. Він зараз фактично прорвав ту дамбу, і весь той фільтрат кольору чорної «Кока-коли» уже тече в напрямку Віти-Поштової, в напрямку Тарасівки і Юрівки. Наразі ситуація ускладнюється ще й тим, що учора ввечері пройшов невеликий дощ, а фактично сьогодні зранку і сьогодні вночі трошки присипало все снігом, і це тільки збільшує рівень дощової води, яка змішуючись з фільтратом, забирає його з того озера і несе в бік населених пунктів, фактично, потрапляючи у підшкірні води, а також у ті води, з яких живляться криниці мешканців прилеглих населених пунктів.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В Киево-Святошинском районе затопило дорогу

Якщо цей фільтрат потрапить до питної води, яку вживають мешканці населених пунктів поблизу, які наслідки для стану здоров'я?

— Наслідки фактично можуть бути катастрофічні. Оскільки у цьому фільтраті знаходиться майже половина таблиці Менделєєва, там дуже зашкалюють показники по таких важких металах, як нікель, кадмій і ртуть. Оскільки десятиліттями возилися на це звалище батареї, возилися люмінесцентні лампи і викидалися, возилися інші небезпечні відходи, які фактично не утилізувалися. І найгірше те, що це озеро фільтрату не герметичне знизу. Тобто там немає бетонної основи, яка б не давала просочуватися фільтрату в річки і в ґрунтові води. Тобто фактично вже роками поверхневі води є отруєними цим фільтратом, а крім того, отруєними є ще і ґрунт, і повітря навколо звалища. Мешканці тих будинків, які знаходяться найближче до звалища, не можуть дихати нормально влітку, тому що зіпсоване повітря. В повітрі перевищують норми формальдегідів, перевищують норми газів, які виділяються із метану, який виділяється із звалища. А також в мешканців населених пунктів, які знаходяться поруч, значно перевищений рівень, ніж в мешканці інших населених пунктів, по захворюванням систем дихання і систем травлення у людини.

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Скільки людей взагалі зараз проживає в зоні небезпеки?

— В зоні небезпеки, як мінімум, проживають біля 7 тисяч людей у Тарасівці за офіційними даними. Але ж ми прекрасно розуміємо, що деякі люди проживають і не зареєстровані в населеному пункті. А також декілька тисяч людей, які проживають у селищах Юрівка та Віта-Поштова. Тобто фактично це більше 10 тисяч людей в сукупності.

Які заходи зараз вживаються задля недопущення потрапляння цього потоку фільтрату до питної води, і що з дамбою?

— Наскільки мені відомо, станом на вчорашній вечір роботи ніякі не велися. І, можливо, десь сьогодні під ранок роботи почнуть вестися. Оскільки з переписки у Facebook було написано, що очільник УЖКГ Києво-Святошинського району тільки планує здійснити якісь заходи щодо того, щоб утримати рівень фільтрату в тому озері, в якому він був. Але заходи ніякі не вживалися. На ту інформацію, яку я маю, сьогодні планують небайдужі мешканці залучити все-таки якусь техніку, щоб додатково насипати цю дамбу, щоб вже більше все-таки вода не виносила звідти фільтрат і не потрапляла до криниць мешканців.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В Киево-Святошинском районе затопило дорогу

Як довго ця ситуація з дамбою та з потоком фільтрату триває?

— Наскільки мені відомо, ситуація триває із позавчора, коли почали відкачувати води із дороги, яка знаходиться між Крюківщиною та Тарасівкою. Адже був великий дощ, який і наповнив як дорогу, яму, вірніше, в дорозі, так і улоговину, так і озеро фільтрату. І з того моменту почав виливатися фільтрат. Одне тільки, що ці фотографії, які були розповсюджені мережею інтернет, були зроблені, на жаль, тільки вчора. Оскільки по темному вже після дощу люди просто не ризикували підійти туди і подивитися, в якому стані знаходиться озеро фільтрату.

Синоптики обіцяють нові опади, нові снігопади. Чи не буде небезпеки того, що ця ситуація лише посилиться з приходом вихідних, коли очікуються нові снігопади?

— Небезпека така є. І сьогодні будуть відбуватися дві сесії для ліквідації цієї небезпеки в Тарасівській сільській раді і Крюківщинській сільській раді. Тобто в тих селах, які найближче знаходяться. І будемо намагатися піднімати це питання серед депутатського корпусу, щоб максимально донести цю інформацію до очільників району для того, щоб ця небезпека була мінімізована. Тобто щоб були залучені людські та матеріальні ресурси для того, щоб уникнути техногенної катастрофи.

Андрей Коробкин / Facebook В Киево-Святошинском районе затопило дорогу

Що зараз необхідно зробити перш за все?

— На мою думку, треба по максимуму укріпити дамбу і почати відкачувати фільтрат, який десятиліттями там знаходиться, на тіло полігону, для того, щоб він просочувався далі через сам полігон і самоочищувався. Є така технологія, яка дозволяє трошки розбавити фільтрат. А потім фільтрат все одно треба буде утилізувати і вивозити. І дивує позиція керівництва УЖКГ, яке за стільки років це і не спромоглося зробити.

Тобто зараз ніхто не утилізує цей фільтрат взагалі?

— Ні, ніхто не утилізує, ніхто його не викачує, оскільки певний час тому назад був викрадений насос, який здійснював цю викачку. І виливання фільтрату на тіло полігону фактично припинилося. Уже більше року він не викачується.

Ранее глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявлял, что самой столице подтопление не грозит, так как уровень Днепра находится под постоянным контролем.

Кроме того, спецкор из Ужгорода Татьяна Лешко сообщала, что на Закарпатье паводок привел к огромным финансовым убыткам.