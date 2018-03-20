Смерть военного летчика Волошина. У следствия есть пять версий

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает пять версий по делу о смети героя АТО, военного летчика Владислава Волошина, который исполнял обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт".

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области, в расследовании по делу Волошина назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы – судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза.

"Рассматриваются пять версий совершения преступления – самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью на посту и. о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", — докладывают правоохранители.

Также уже установлен круг лиц, которые могут предоставить любую информацию относительно трагедии, они уже допрашиваются или будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

Также Нацполиция повторно обращается к гражданам, которые могут владеть какой-либо полезной для следствия информацией, обязательно сообщить ее в Следственное управление ГУ НП в Николаевской области, чтобы помочь следствию установить реальную картину и все обстоятельства трагедии.

Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта.

Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями.

У него остались двое малолетних детей.