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    Самоубийство летчика Волошина. Люди требуют отставки главы Николаевской ОГА

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    По мнению участников акции, в гибели летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.
    Люди требуют отставки главы Николаевской ОГА
    hromadske.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 20 марта, возлездания Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко, сообщает "Общественное".

    Владислав Волошин
    Фото Николаевской ОГА
    В Николаеве требуют отставки губернатора из-за суицида Волошина — журналист

    По мнению участников акции, в гибели летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.

    Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта.

    Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями.

    У него остались двое малолетних детей.

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