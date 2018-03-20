Самоубийство летчика Волошина. Люди требуют отставки главы Николаевской ОГА

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 20 марта, возлездания Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко, сообщает "Общественное".

По мнению участников акции, в гибели летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.

Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта.

Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями.

У него остались двое малолетних детей.