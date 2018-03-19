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    Мутные схемы убили героя: соцсети о летчике Волошине

    (обновлено: )98474
    В Николаеве покончил с собой руководитель аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин, которого обвиняли в атаке на MH17. Однако события минувших лет не имеют никого отношения к трагедии - пишут СМИ, намекая на коррупционный след.
    Владислав Волошин
    Фото Николаевской ОГА

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Украина теряет героев… В Николаеве в воскресенье, 18 марта, покончил с собой в своей квартире 29-летний руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. По информации журналиста Андрея Лохматова, до своей смерти Волошин утвердил сомнительный тендер и был утвержден в должности, несмотря на желание уволиться. На сайте "НикВести" Лохматов опубликовал якобы переписку Волшина и неизвестного, из которой следует, что Волошина уже посещали мысли о самоубийстве.

    Волошин не был в состоянии депрессии, полагает его товарищ, журналист Юрий Бутусов. "Волошин всегда казался мне твердым, как алмаз. Но и у алмазов есть свой предел прочности. Это не была депрессия", — написал Бутусов в Facebook. Что же на самом деле стало причиной резонансного самоубийства — попытались разобраться сами украинцы в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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