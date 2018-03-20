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    Самоубийство летчика Волошина. СМИ узнали новые детали

    (обновлено: )90721
    По данным николаевского издания, жена Волошина сообщила, что накануне убийства мужу поступил звонок, после которого "веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым".
    Директор Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой 18 марта
    Фото Николаевской ОГА

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. И.о. директора Николаевского аэропорта Владиславу Волошину звонил неизвестный менее чем за сутки до самоубийства, после звонка он выглядел сильно встревоженным, пишет местное издание "Новости-N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

    Директор Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой 18 марта
    life.pravda.com.ua
    Самоубийство летчика Волошина: все версии

    "Во время первичного опроса, сразу после трагедии жена погибшего, Надежда, рассказала сотрудникам полиции, что накануне, в субботу вечером ее мужу кто-то позвонил. После этого звонка его словно подменили: веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым. Он перестал общаться с женой и вскоре ушел спать. Утром он также был хмурым и молчаливым", — сказано в сообщении.

    Кто звонил ему, вдова не знает.

    Сотрудники полиции изъяли мобильный телефон Волошина.

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    Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта.

    Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями.

    У него остались двое малолетних детей.

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