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    Полиция сообщила о рассматриваемых версиях смерти летчика Волошина

    (обновлено: )169
    В полиции сообщили, что на этот момент уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство", как это требует процедура в случае расследования дел о самоубийстве.
    Директор Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой 18 марта
    Фото Николаевской ОГА

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Следствие рассмотрит все возможные версии причин гибели Владислава Волошина — бывшего военного летчика, воевавшего в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

    Директор Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой 18 марта
    life.pravda.com.ua
    Самоубийство летчика Волошина: все версии

    Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным николаевских СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и украинскими следователями.

    "С целью полного и беспристрастного расследования дело направлено в следственное управление главного управления Нацполиции Украины в Николаевской области. Будут рассмотрены все возможные версии и выяснено, что могло стать причиной трагедии", — говорится в сообщении пресс-службы.

    При этом в полиции сообщили, что на этот момент уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство", как это требует процедура в случае расследования дел о самоубийстве. В сообщении также отмечается, что расследование дела находится под личным контролем начальника управления полиции Николаевской области.

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