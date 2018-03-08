Олег Волошин: женщины в Украине играют колоссальную роль

Политолог-международник Олег Волошин поздравил женщин с Международным женским днем.

"Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с Днем весны. Честно признаюсь, я не большой фанат праздника. Слишком часто к этому дню относились, как к поводу напомним женщине, что она женщина. Я уверен, что настоящие мужчины обязаны это делать 365 дней в году. Поэтому хотел бы пожелать нам, мужчинам, которые достойны этого звания, подавать пример всем остальным. Пусть подтягиваются. Женщины в Украине играют колоссальную роль, не потому что они большинство, а потом что выдержать тот нервный, тяжелый период, который проходит наша страна, можно выдержать, только опираясь на женщин, вместе с женщинами. Женщины сегодня не только умницы и красавицы, но и смелые, дерзкие, отчаянные", — сказал Волошин.

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