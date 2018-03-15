В Украине возросло количество безработных

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КИЕВ, 15 мар — РИА новости Украина. В феврале официальный уровень безработицы в Украине увеличился до 1,5% и по состоянию на 1 марта составил 383,7 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, число вакансий в феврале составило 71,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию). Средний размер пособия на одного безработного — 2 357 гривен.

Как сообщалось ранее, число безработных в мире достигло рекордных 192,7 миллиона человек по итогам 2017 года.