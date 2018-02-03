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    В мире

    Власти США одобрили собаке пособие по безработице

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    Житель штата Мичиган Майкл Хэддок рассказал, что получил письмо, в котором говорилось, что заявка на пособие некому Райдеру рассмотрена и удовлетворена. Однако единственный Райдер в его семье - собака.
    Пес по кличке Райдер
    WZZM

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В США собака едва не начала получать пособие по безработице, сообщает Detroit Free Press.

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    Житель штата Мичиган Майкл Хэддок рассказал, что получил письмо, в котором говорилось, что заявка на пособие некому Райдеру рассмотрена и удовлетворена. Однако единственный Райдер в его семье — собака.

    Судя по письму, последнее указанное место работы Райдера — ресторан в Детройте. Сумма пособия составит 360 долларов в неделю.

    "Я не знаю, что он собирается делать с этими деньгами", — пошутил Хэддок.

    В Агентстве по страхованию от безработицы подтвердили факт отправки письма, однако пояснили, что выявили ошибку до зачисления денег.

    Как выяснилось позже, в штате участилось число фальшивых заявок на получение пособия. Преступники, получившие доступ к личной информации граждан (имя, адрес, номер страховки), пытаются заработать на этом деньги. В случае с Райдером, очевидно, произошла ошибка, и  мошенники не поняли, что это не человек.

    Ранее сообщалось, что в России собака застрелила охотника из его же ружья.

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