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    Россия

    В Москве у безработной украли почти $300 тыс

    (обновлено: )234
    38-летняя безработная сообщила правоохранителям, что кто-то проник в ее квартиру и взломал сейф, похитив оттуда деньги и ювелирные украшения.
    Доллары США, купюры
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Свыше 16,5 миллионов рублей (295 020 долларов США — Ред) украли из квартиры безработной москвички, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

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    Инцидент произошел накануне: в полицию обратилась 38-летняя безработная и сообщила, что кто-то проник в ее квартиру на улице Кировоградская и взломал сейф, похитив оттуда деньги и ювелирные украшения.

    "Неизвестный совершил кражу 10 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и ювелирных изделий. Общий ущерб оценивается в 16 миллионов 676 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, возбуждено дело о краже. Подозреваемого ищут.

    Ранее сообщалось, что в Днепре будут судить полицейского, который, злоупотребляя служебным положением, нанес предпринимателю ущерб в сумме более 280 тыс грн.

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