Безработный отчаянный путешественник всегда помнит о своей маме

Парень с табличкой "Мам, я в порядке" в окружении прекрасных девушек в бикини — 29-летний экс-консультант из Брюсселя по имени Джонатан Куинонес. Он ушел с работы, продал машину и отправиться путешествовать по миру. Судя по его оригинальным фото, единственной социальной сетью для общения он избрал Instagram.

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Джонатан придумал отличный способ сообщать маме, что у него все хорошо, — фотографироваться с надписью "Мам, я в порядке".Его Instagram так и называется — momimfine.