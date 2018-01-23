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    В мире

    Число безработных в мире достигло рекордных показателей

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    По сравнению с 2016 годом количество безработных выросло на 2,6 миллиона человек, а уровень мировой безработицы составил 5,6%. По прогнозу Международной организации труда, в 2018 году число безработных в мире будет оставаться практически неизменным
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    p-p.com.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 миллиона человек по итогам 2017 года, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ, ILO).

    Новый Трудовой кодекс. Безработных станет больше - аналитик. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Новый Трудовой кодекс. Безработных станет больше - аналитик

    По сравнению с 2016 годом количество безработных выросло на 2,6 миллиона человек, а уровень мировой безработицы составил 5,6%.

    По прогнозу организации, в 2018 году число безработных в мире будет оставаться практически неизменным, а уровень безработицы стабилизируется после роста в 2016 году, говорится в сообщении.

    "Несмотря на то, что глобальная безработица стабилизируется, дефицит достойного труда остается широко распространенным, глобальная экономика все еще не создает достаточного количества рабочих мест", — заявил генеральный директор ILO Гай Райдер.

    Организация при этом отмечает высокую эффективность рынков труда экономически развитых стран — там она прогнозирует снижение уровня безработицы на 0,2 процентного пункта, с 5,7% в 2017 году до 5,5% в 2018 году.

    Напомним, по данным Госстата, в январе в Украине было зафиксировано 354,4 тыс безработных. Это на 45 тысяч больше, чем месяцем ранее.

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