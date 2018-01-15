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    Экономика

    В Украине растет безработица

    (обновлено: )98651
    Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, данные по безработным на 45 тысяч больше, чем месяцем ранее. По состоянию на 1 января 2018 года были зарегистрированы 354,4 тыс безработных.
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В январе в Украине было зафиксировано 354,4 тыс безработных. Это на 45 тысяч больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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    По состоянию на 1 января 2018 года в Госстате были зарегистрированы 354,4 тыс. безработных.

    Вместе с тем, по сравнению с январем 2017 года количество безработных в Украине сократилось. Год назад официально было зарегистрировано 429 тыс. безработных.

    Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Украине вырос максимальный размер помощи по безработице: с 6739 гривен он повысился до 7048 гривен.

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