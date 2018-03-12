"Вести" переехали в новую студию

facebook.com/Ольга Подчекаева

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Радио "Вести", входящее в медиахолдинг "Вести Украина" из-за блокирования его офиса вынуждено переехать в новую студию в Киеве, заявил в понедельник шеф-редактор радио Андрей Блинов.

"Мы наконец-то получаем возможность приглашать людей в студию. Это Печерск (Печерский район Киева — Ред.), центр города, туда достаточно удобно ехать", — приводит издание "Вести" слова Блинова.

Он отметил, что неизвестные уже месяц блокируют офис медиахолдинга и журналисты по-прежнему не имеют возможности забрать имущество из офиса.

"Итак, мы не можем до сих пор забрать имущество из "Гулливера". И проблема заключается в том, что мы даже не можем оценить, в каком оно состоянии, потому что на сегодняшний день зарегистрировано четыре уголовных дела по поводу хищений имущества и техники в "Гулливере", — сказал Блинов.

Офис "Вестей" был захвачен бойцами Нацагентства по возврату активов, полученных незаконным путем (АРМА) утром 8 февраля. Попытки сотрудников газеты и радио попасть в редакцию закончились неудачей: двери были заблокированы, а находящиеся в помещении люди в масках распылили слезоточивый газ. Одна из сотрудниц издания получила травму глаза.

Позднее главред издания Оксана Омельченко заявила, что сотрудники холдинга работают удаленно, в офисе издания по-прежнему находятся неизвестные им люди.