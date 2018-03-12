Хозяйке на заметку. Как нужно вести себя при аресте и в СИЗО?

РИА Новости Украина

О чём говорить на допросе, как самому себя защитить и стоит ли безоговорочно доверять адвокатам. Начнём с того, что с момента задержания правоохранительными органами надо владеть хотя бы минимумом информации, с толком её использовать и, главное, — не опускать руки, пишет Влад Воробьёв для одесского издания "Таймер".

Арест и первый допрос

Задержание правоохранители стараются провести без присутствия адвокатов и, как правило, именно в этот момент из вас пытаются выбить все необходимые следствию показания. В этот момент самое важное — не сломаться и не оговорить себя, потому как в дальнейшем будет достаточно сложно менять свою линию поведения и выстраивать защиту. Необходимо ясно представлять себя тот факт, что побои (а они часто применяются вначале) не будут вечными и калечить вас осознанно никто не будет и самое главное продержаться и дождаться прихода адвоката.

te.20minut.ua Полицейские. Архивное фото

Согласно существующему законодательству, он должен быть предоставлен в течение первых двух часов, но, как правило, этого не происходит, и следователи тянут до последнего. Вам нужно продержаться максимум сутки, и можно будет думать, как и что делать в дальнейшем.

Обязательно необходимо знать статью конституции Украины 63, которая прямо указывает на то, что задержанный по подозрению в совершении преступления имеет право не давать показания против себя.

Помните: нужно продержаться до прибытия защитника и держать рот на замке.

Ещё один существенный момент. Если задержание проходит в общественном месте, нужно кричать, звать на помощь и громко заявлять о провокации со стороны силовиков (даже если за вами что–то числится, это не суть важно) — вполне вероятно, что все эти действия помогут хоть в какой–то мере дальнейшему процессу. Будут свидетели незаконных и неконституционных действий правоохранителей, и, если дело дойдёт до суда, то любой факт нарушений с их стороны может пойти вам на пользу в будущем.

Старайтесь, по возможности, ограничить свои прикосновения к каким–либо предметам, потому как отпечатки пальцев и прочие экспертизы могут сослужить именно вам плохую службу.

Заметки на полях. Нас задерживали на улице ночью. Мы, как настоящие мужчины, молча выдержали четырёхчасовое избиение. Сотрудники спецподразделения говорили зевакам, что идёт задержание особо опасных преступников, и потом, во время суда мы не смогли доказать, что к одному из нас вызывали скорую. Плюс ко всему, были подброшены на место задержания вещественные доказательства, от которых в дальнейшем было весьма непросто отказаться, несмотря на отсутствие отпечатков пальцев и следов ДНК.

Защита

Рано или поздно вам будет предоставлена защита в виде адвоката. Зачастую у обычного, неподготовленного человека нет на прямой связи того, кто смог бы на начальном этапе предоставить юридические услуги и помочь разобраться в существующем законодательстве, да и следователи (с молчаливого одобрения работников прокуратуры, которые в обязательном порядке контролируют процесс) не проявляют рвения в вопросе предоставления вам качественной защиты. Скорее всего, к вам пришлют бесплатного (государственного) адвоката, который будет представлять ваши интересы во время следствия и на суде, если до этого всё же дойдёт. Для себя вы должны уяснить одну простую истину: даже самые высокооплачиваемые адвокаты ставят во главу угла деньги, и вы для них являетесь обычным средством заработка. Справедливости ради надо сказать, что встречаются амбициозные, умные и самолюбивые защитники, для которых карьера и результат играют главную роль, но таких очень мало.

te.20minut.ua Адвокат. Архивное фото

Вполне возможно, что до прибытия защиты вас вынудят (любым способом) дать против себя и людей, которых обвиняют вместе с вами (ежели такие есть), какие–либо показания. Первоначальные показания подписываются вами только в присутствии вашего адвоката! Вот с этого момента вы уже в состоянии взять свою дальнейшую судьбу в собственные руки.

Нужно ясно понимать, что адвокат — это человек, который представляет в первую очередь ваши интересы, и он обязан делать то, что вы ему говорите. И вот на этом моменте мы остановимся подробнее.

1. Не бойтесь заявлять о любых нарушениях и действиях, которые были совершены силовиками (пропажа вещей, денег и пр.). Если у вас что–то украли, заставляйте адвоката фиксировать эти факты письменно.

2. Если вас избивали и у вас есть следы побоев, требуйте от адвоката проведения судмедэкспертизы с последующей выдачей результатов. Как правило, судмедэксперты — это единственное звено, на которое не в состоянии повлиять карательная система, и они выдают беспристрастный результат. Следует помнить, что ваша настойчивость и неуступчивость помогут вам (и вполне вероятно) уйти домой и подумать, как жить дальше.

Заметки на полях. Нас было четверо, и все были избиты по полной программе, и если бы мы настояли на экспертизе, то неизвестно, как в дальнейшем сложились бы наши судьбы. Вполне вероятно, что и домой ушли бы, а там и вовсе избавились от законодательного произвола, но подсказать было некому и пришлось пройти весь путь от начала до конца.

3. По закону первичные показания должны браться в присутствии вашего защитника, но следователи спешат воспользоваться вашим состоянием и вытрясти из вас всё, что только возможно, и в этот момент нужно быть особо осторожным и внимательным и не оговорить себя. Если вы всё–таки решили откровенничать и говорить правду (или то, что от вас хотят услышать), не волнуйтесь и говорите много и желательно не по теме допроса. Если наговорили лишнего, то в присутствии адвоката ничего не подписывайте и заявляйте о принуждении и фальсификации ваших показаний.

Заметки на полях. Помните, что после предоставления вам защиты никто вас бить и принуждать ни к чему не будет, поэтому смело выстраивайте свою дальнейшую линию поведения. К сожалению, многие из нас не знают своих прав, что в конечном итоге приводит к плачевному результату.

4. Одно из самых основных правил: не ведитесь на обещания и уговоры, от кого бы они не исходили — следователя, прокурора, адвоката и пр. Ваша судьба в ваших руках, и никто кроме вас самих вам не поможет. Эта простая истина должна доминировать во всех ваших дальнейших действиях. Нужно твёрдо уяснить для себя, что против вас играют шулера в погонах, и переломить ситуацию в свою пользу можете только вы сами. Родные и близкие помогут потом, если в этом будет необходимость.

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Заметки на полях. Много людей, которые попали в карательную мясорубку, прошло перед моими глазами… Могу сказать только одно: невзирая на степень их виновности (которую определяет суд), ни один (!) человек не был арестован с соблюдением законов. Это неоспоримый факт, в котором я убедился лично.

5. Зачастую так называемые "бесплатные" адвокаты играют на стороне следствия и прокуратуры, поэтому смотрите, думайте и поступайте так, как считаете нужным для себя, и не облегчайте никому работу.

Если бы адвокаты более–менее качественно выполняли свою работу (причём независимо от квалификации и стоимости) очень многих уголовных дел просто–напросто не существовало бы…

te.20minut.ua Надпись на футболке "Бесплатный адвокат хуже прокурора"

6. И, пожалуй, последний момент, на который хотелось обратить особое внимание. Всеми силами пытайтесь отбиться от любой из особо тяжких статей. В Уголовном кодексе Украины существует статья номер 15 — "покушение на преступление". Кому интересно, может почитать, я же скажу вкратце: это якобы попытка совершить что–либо, но… В суде вас будут судить по основной статье, и на 15-ю смотреть никто не будет.

Адвокаты

Всё защитники делятся на четыре категории, и мы попробуем систематизировать эту составляющую судопроизводства.

1. "Решалы". Это люди, которые в силу своих личных качеств, связей (в том числе родственных) и пр. имеют возможность "решить вопрос" за определённую сумму денег. Они знают, кому и сколько "занести" для благоприятного исхода. Берут за услуги много, но, как правило, "решают вопрос" положительно. Найти подобных людей непросто, обычно они не афишируют своё имя и работают не со всеми, а только лишь по рекомендации людей, которым они доверяют.

Встречаются нечистые на руку "решалы", которые завышают сумму в два и более раза и не дают гарантии решения проблемы. Некоторые отдают всю сумму, некоторые — часть. Работа на авось. Достаточно простая схема, которая позволяет нечистоплотным на руку "защитникам" вполне комфортно себя чувствовать, ни за что не отвечая.

2. "Амбициозные карьеристы". Это тип защитников, которые создают себе имя за счёт выигранных дел, берегут свою репутацию, как деловую, так и профессиональную и борются за своих клиентов всеми возможными (законными) способами. Подобные адвокаты пользуются уважением практически всех участников судебного процесса, и к их словам прислушиваются все, без исключения, правоохранители. Эти люди очень тонко чувствуют все нюансы, досконально знают закон и аргументированно проводят линию вашей защиты. Заполучить такого адвоката — уже удача с перспективой выйти из судебного процесса с наименьшими потерями.

Заметки на полях. За всё время, которое я и мои подельники провели в качестве подследственных, обвиняемых и подсудимых, перед моими глазами прошло больше десятка различных адвокатов. В ходе общения с сокамерниками можно было проанализировать методы защиты и уровень знаний защитников. В итоге, только лишь один(!) человек проявил себя в высшей степени профессионально! И это — по отзывам о более чем трёх десятках людей, которые представляли интересы своих подзащитных. Вот такая грустная статистика.

3. "Клоуны". Самая, на мой взгляд, распространённая категория защитников. Бывшие работники правоохранительных органов, дети, внуки, родственники правоохранителей, все, кто решил заработать деньги при помощи эфемерной защиты людей. Слабое знание существующего законодательства, неумение чётко и внятно донести позицию своего подзащитного, ну и, соответственно, полное неуважение к ним со стороны работников прокуратуры и судей. На них смотрят как на клоунов и реагируют на них соответственно. Любят деньги, но не в состоянии их отработать с толком и пользой.

4. "Вредители". Люди, которые называют себя адвокатами, но по сути своей являются проводниками идей и действий правоохранителей. Эта категория не работает в интересах своих клиентов и делает всё для того, чтобы человек не смог грамотно защитить себя в суде, а в дальнейшем получил максимальный срок. Честно говоря, лично с такими не сталкивался, но информация доходила. Доказать их "деятельность" практически невозможно, но результат (вернее — его отсутствие) говорит сам за себя.

Многие искренне уверены в том, что адвокаты готовы сделать всё для защиты своих клиентов, и плывут по течению (безоговорочно признают мнение адвокатов как истину в последней инстанции). Помните: защита в ваших руках и ничьих больше. Адвокат является проводников ваших идей и методов защиты. Это человек, независимо от того, работает он за деньги, которые вы ему платите, или же он является "условно бесплатным" (потому как его услуги оплачивает государство), обязан представлять ваши интересы на всех стадиях досудебного, а затем и судебного разбирательства. Ваша задача — заставить его работать в том ключе, который вы лично считаете для себя и для своей защиты наиболее приемлемым. Это человек, которого вы нанимаете, для работы на вас и он должен выполнять требования, которые вы к нему предъявляете.

Адвокаты, по сути своей, достаточно ленивый народ, и они не сидят в тюрьме, поэтому ваши проблемы их особо не касаются, но если от их услуг отказываются, этот факт остаётся пятном на их репутации и дальнейшей работе.

Заметки на полях. Лично я уволил шестерых, пока не нашёл более–менее приемлемого, но, в конечном итоге, это не помогло. Весь судебный процесс вытянул на себе адвокат моего подельника, остальные были обычными статистами. Сейчас уже с юмором вспоминаю, как увольняемые бегали за мной и просили дать сглаженные формулировки отказа от их услуг.

Ещё один немаловажный момент, на который хотелось бы обратить особое внимание. Если нужно написать какую-либо бумагу, ходатайство, пригласить свидетелей, затребовать дополнительные экспертизы и всё, что вы считаете нужным сделать для вашей защиты, требуйте от защитника делать это в кратчайшие сроки и ни в коем случае не оставлять всё это на потом. Одна простая причина: потом может быть поздно.

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Денежный вопрос. Если у вас не получилось сразу (при задержании) вызвать адвоката и вам дали "бесплатного" защитника, помните: государство ему платит определённую сумму, и он обязан оказывать квалифицированную правовую помощь в полном объёме. Конечно, как и многие другие, государственные адвокаты попытаются прощупать вас на предмет финансового состояния и, при возможности, заработать на вас деньги. Не ведитесь и требуйте выполнения ими своих функциональных обязанностей. Это их работа, и они, по закону, обязаны её выполнять качественно и беспристрастно, действовать в ваших интересах. Если вы видите, что человек работает спустя рукава, не прислушивается к вашему мнению — без раздумий и сожалений отказывайтесь от его услуг и требуйте предоставления вам более квалифицированного и достойного защитника.

Моё личное мнение, да и мнение многих людей, с которыми я встречался: не имеет смысла тратить деньги на адвокатов на стадии досудебного разбирательства. Обычная практика в наших судах: если дали меру пресечения в виде содержания под стражей (тюрьма), то до рассмотрения дела в суде первой инстанции вам будут практически автоматом продлевать на 60 суток пребывание в тюрьме, и маловероятно, что для вас что–то поменяется до приговора (хотя прецеденты были, но это редчайший случай или достаточно солидные деньги). Следственного судью не волнуют ваши проблемы, в том числе со здоровьем, как вашим, так и ваших родных. Судей не волнует наличие малолетних детей или же престарелых родителей. Их не волнуют ваши проблемы абсолютно! Конвейер должен работать чётко и без заминки. Поэтому на стадии досудебного разбирательства заставляйте работать тех, кого вам государство бесплатно предоставило, и, если финансовое положение позволяет, подыскивайте достойного человека, который будет защищать ваши интересы в суде в дальнейшем, на стадии судебного разбирательства.

Заметки на полях. Есть множество "крутых" адвокатских контор, которые представляют интересы "сильных мира сего" или просто обеспеченных людей. Только за ознакомление с уголовным делом требуют приличные деньги — и это без гарантии дальнейшего участия в судопроизводстве и без обещания положительного результата в итоге. Даже не знаю, что по этому поводу сказать… Вытянут все деньги, а затем бросят. Такое тоже случается.

И ещё на одном немаловажном моменте хотел бы остановиться особо. Скорее всего, если вы всё же решите воспользоваться услугами платного адвоката, их будут оплачивать ваши родные, близкие, знакомые и пр. Так вот, пусть они досконально обговорят оплату в разных ситуациях. Например: вас вывозят в суд только для того, чтобы продлить арест, или судебное заседание по каким-либо причинам сорвалось в последний момент, да мало ли какие обстоятельства складываются. Адвокаты хотят денег в полном объёме, как за полностью и качественно выполненную работу, но по сути это не так, и тут возникают предпосылки для конфликтной ситуации между защитником и его клиентом. Поэтому нужно всё обговаривать и приходить к взаимопониманию.

Заметки на полях. За более чем полтора года, пока шли суды над нами, в общей сложности было отменено тринадцать (!) заседаний, и большую часть из них наши родные оплатили в полной мере. Много это или мало? С учётом того, что мы находились в тюрьме, это достаточно серьёзный удар по бюджетам наших семей, которые и так тянулись изо всех сил, чтобы хоть как–то нам помочь.

В следующий раз я расскажу об ИВС, досудебном следствии и, собственно, самом важном этапе — судебном разбирательстве.