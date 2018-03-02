Четверо пограничников считаются пропавшими без вести - погранслужба

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Четверо украинских пограничников считаются пропавшими без вести, в плену нету ни одного сотрудника погранслужбы, сообщил в пятницу пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще четырех ребят, которые считаются пропавшими без вести", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

Ранее в пятницу ФСБ РФ подтвердила передачу Киеву двух украинских пограничников в обмен на двух российских. Обмен состоялся в районе пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. Как пояснила ФСБ, украинская сторона вернула российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, «которые при выполнении служебного задания в Крыму потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу».

Украине передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.