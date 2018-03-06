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    Стало известно, когда Украина вернется на летнее время

    (обновлено: )76502
    Медики рекомендуют в неделю перед переводом часов снизить нагрузку и постараться уменьшить уровень стресса в жизни. 25 марта в 3 часа ночи стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.
    Перевод часов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В последние выходные марта Украина вернется с зимнего времени на летнее. В связи с этим 25 марта в 3 часа ночи стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

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    Перевод часов на час вперед всегда сопряжен со сменой ритма жизни и может стать причиной дополнительного стресса для организма. Медики рекомендуют свежий воздух и регулярные прогулки. За неделю до предстоящего перевода часов следует ложиться спать пораньше.

    В неделю перед переводом часов необходимо снизить нагрузку и постараться уменьшить уровень стресса в жизни. Кроме того, следует исключить жирную, острую и сладкую пищу, чтобы избежать дополнительного стресса от неправильного питания.

    Ранее сообщалось об ухудшении погодных условий. Во многих областях Украины ожидался сильный ветер и гололедица.

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