Стало известно, когда Украина вернется на летнее время

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В последние выходные марта Украина вернется с зимнего времени на летнее. В связи с этим 25 марта в 3 часа ночи стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

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Перевод часов на час вперед всегда сопряжен со сменой ритма жизни и может стать причиной дополнительного стресса для организма. Медики рекомендуют свежий воздух и регулярные прогулки. За неделю до предстоящего перевода часов следует ложиться спать пораньше.

В неделю перед переводом часов необходимо снизить нагрузку и постараться уменьшить уровень стресса в жизни. Кроме того, следует исключить жирную, острую и сладкую пищу, чтобы избежать дополнительного стресса от неправильного питания.

Ранее сообщалось об ухудшении погодных условий. Во многих областях Украины ожидался сильный ветер и гололедица.