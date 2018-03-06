Во вторник в Украине потеплеет

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 марта, в Украине начнется потепление, сообщает Гидрометцентр.

Так в некоторых регионах будет плюсовая температура, но с осадками.

В западных областях – Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской, Тернопольской – будет около +2… 4, в Ужгороде – до +7.

Также тепло будет и на юге страны. В Одессе будет до +5, но тоже с осадками. Зато в Херсонской, Николаевской области и в Крыму – плюсовая температура и без осадков.

В северной, центральной и восточной частях страны будет сохраняться минусовая температура. Ночью температура опустится в некоторых областях до —14… —16.

meteo.gov.ua Карта погоды на 6 марта

Ранее сообщалось, что влияние на погоду в Украине оказывает влияние мощный циклон. На воскресенье, 4 марта, штормовое предупреждение было объявлено для южных регионов.