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    Общество

    Во вторник в Украине потеплеет

    (обновлено: )22410
    По информации Украинского гидрометцентра, с вторника, 6 марта, в Украине начнется постепенное потепление.
    Подснежники в снегу
    iren_korshunova

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 марта, в Украине начнется потепление, сообщает Гидрометцентр.

    Так в некоторых регионах будет плюсовая температура, но с осадками. 

    В западных областях – Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской, Тернопольской – будет около +2… 4, в Ужгороде – до +7. 

    Также тепло будет и на юге страны. В Одессе будет до +5, но тоже с осадками. Зато в Херсонской, Николаевской области и в Крыму – плюсовая температура и без осадков.

    В северной, центральной и восточной частях страны будет сохраняться минусовая температура. Ночью температура опустится в некоторых областях до —14… —16.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 6 марта

    Ранее сообщалось, что влияние на погоду в Украине оказывает влияние мощный циклон. На воскресенье, 4 марта, штормовое предупреждение было объявлено для южных регионов.

     

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