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    Россия

    Почти 260 грузовиков застряли на таможне на границе с Украиной - МЧС РФ

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    В МЧС России сообщили, что на утро вторника на таможенных пунктах находятся 256 единиц грузового автотранспорта.
    Россия не пропускает грузовики из Украины
    Госпогранслужба Украины

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Около 260 грузовых автомашин все еще находятся на таможенных пунктах в Брянской и Белгородской областях на границе с Украиной из-за плохих погодных условий, сообщили РИА Новости во вторник в МЧС России.

    Заснеженная трасса в Украине
    Фото Укравтодор
    В восьми регионах Украины ограничено движение грузовиков

    "По состоянию на 06.00 мск (7 утра по Киеву) вторника, на таможенных пунктах находятся 256 единиц грузового автотранспорта", — сказал собеседник агентства.

    По данным МЧС РФ, с 12.00 воскресенья из-за ухудшения погодных условий и для расчистки дорог на территории Украины был ограничен проезд грузового автотранспорта в направлении на выезд из России на таможенных пунктах "Троебортное" в Брянской области (М-3 "Украина") и "Нехотеевка" в Белгородской области (М-2 "Крым").

    В районе таможенных пунктов  развернуты два мобильных и 10 стационарных пунктов обогрева. Проводятся мероприятия по информированию населения и оповещению водителей.

    Ранее сообщалось, что в пункте пропуска Троебортное со стороны России образовалась очередь из более чем 250 фур, поскольку украинская сторона из-за сильного снегопада приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины. 

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