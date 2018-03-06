Почти 260 грузовиков застряли на таможне на границе с Украиной - МЧС РФ

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Около 260 грузовых автомашин все еще находятся на таможенных пунктах в Брянской и Белгородской областях на границе с Украиной из-за плохих погодных условий, сообщили РИА Новости во вторник в МЧС России.

"По состоянию на 06.00 мск (7 утра по Киеву) вторника, на таможенных пунктах находятся 256 единиц грузового автотранспорта", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, с 12.00 воскресенья из-за ухудшения погодных условий и для расчистки дорог на территории Украины был ограничен проезд грузового автотранспорта в направлении на выезд из России на таможенных пунктах "Троебортное" в Брянской области (М-3 "Украина") и "Нехотеевка" в Белгородской области (М-2 "Крым").

В районе таможенных пунктов развернуты два мобильных и 10 стационарных пунктов обогрева. Проводятся мероприятия по информированию населения и оповещению водителей.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска Троебортное со стороны России образовалась очередь из более чем 250 фур, поскольку украинская сторона из-за сильного снегопада приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины.